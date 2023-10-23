Специалисты проверят, действительно ли было воинское захоронение в Отрадном

Они сегодня же проверят эту информацию. Отдел по увековечиванию погибших в годы Великой Отечественной войны Центра «Молодёжный» и представители поисковых отрядов приедут в Отрадное чтобы выяснить, действительно ли на улице Танкистов в Отрадном было воинское захоронение.
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