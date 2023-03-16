Депутаты указали дорожникам на необходимость более качественной уборки дорог и тротуаров

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике 15 марта 2023 года обсудили результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных дорожных предприятий в прошлом году.