Не обращая внимания на шум. Россия забирает всю Украину

Шум, поднятый вокруг переговоров диппредставителей России и США по вопросу урегулирования украинского конфликта, никак не повлияет на позицию Москвы, которая твёрдо намерена достигнуть всех поставленных перед собой целей СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Минска-3 не будет: мощнейший удар по штабу Буданова* спутал все расклады. «Искандеры» запустили страшный сценарий
- Россия расправила плечи. На очереди после Украины - страны, которые сейчас провоцируют Москву
- О прорыве границы сообщил лично Путин, 810-я закрывает ВСУ под Суджей, после мощного удара горят ТК в Одессе
Свежие комментарии