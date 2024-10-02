Политика как он...
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Политика как она есть

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В России рассказали об изменившемся отношении к Киеву со стороны членов Генассамблеи ООН

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На Генеральной ассамблее (ГА) ООН чувствовалось, что все устали от команды президента Украины Владимира Зеленского, рассказал член российской делегации, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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