Американская актриса без объяснений навестила Львов и Тернополь

Приезд американской знаменитости Анджелины Джоли на Украину вызвал бурные обсуждения и вопросы — что она там делает? Однако цель визита остается загадкой без объяснений.
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