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Закон, порядок, государство

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9 мигрантов будут выдворены из России после проверки полицейскими строительного объекта в Красноярске

9 мигрантов будут выдворены из России после проверки полицейскими строительного объекта в Красноярске

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю в рамках проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» при силовой поддержке патрульно-постовой службы МУ МВД России «Красноярское» проверили соблюдение миграционного законодательства на одном из строительных объектов в Советском районе на улице Взлетная.

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