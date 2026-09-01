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Царьград

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Postimees: Полиция Эстонии возбудила дело из-за советского плаката

Postimees: Полиция Эстонии возбудила дело из-за советского плаката

Департамент полиции Эстонии начал расследование из-за советского плаката "Смерть фашистской гадине" на стене дома в Вяэна-Йыэсуу.

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