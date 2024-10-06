Диаспоры создаются для формирования параллельной серой реальности, в которой приезжим будет комфортнее не соприкасаться с российским юридическим, экономическим, налоговым и социальным полями

Одиссей

Попробую поумничать... Для решения проблемы ее надо: а. четко и однозначно сформулировать б. договориться о правильном и единообразном понимании терминов и определений. Итак, читаем Вики: Диа́спора (греч. διασπορά, «рассеяние») — часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности. Те., бороться с диаспорами (народом), а, паче того, уничтожать их - дело крайне неблагодарное, попахивает геноцидом и чреватое последствиями.. А вот со второй частью - "имеющая социальные институты для поддержания и развития" - бороться и направлять в нужное для нас русло можно и нужно. Вариант 1. В недрах диаспоры возникает некое устойчивое неформальное объединение. Таковое имеет все признаки ОПГ и подлежит безусловному уничтожению. С посадками, конфискациями и высылками. Вариант 2. Создается и официально регистрируется, как общественная организация, например, "Национально-культурное объединение таджиков" (или узбеков, или киргизов..). Такое объединение надо приветствовать и взять под полный контроль, возложить на них ряд обязанностей, как то: изучение русского языка, российских Законов и обычаев, а также, чтобы их руками руководить конкретной диаспорой. Ведь есть же проблема с "немыми" учениками в школах? Так почему государство должно заниматься этой проблемой? Пусть ее решает "Национально-культурное объединение" и ЗА СВОЙ счет! Точно так же надо возложить на сие "Объединение" ответственность, в т.ч. материальное, за правонарушения их соплеменников. В СрАзии любят круговую поруку - так пусть отвечают по коллективной ответственности. От нашего Закона мигрант, может быть, и ускользнет за границу, но свои-то его достанут и СПРОСЯТ и там..