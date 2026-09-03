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Народный инжиниринг: 18 фото нестандартных решений

Народный инжиниринг: 18 фото нестандартных решений

Умельцы со всего мира продолжают удивлять нестандартным подходом к решению обычных задач. В этой подборке — очередная порция самодельных конструкций, где инженерная мысль встречается с фантазией и чувством юмора.

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