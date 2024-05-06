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Вечерний Новосибирск

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Под Новосибирском судья получил письма с оскорблениями

Под Новосибирском судья получил письма с оскорблениями

За неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, Барабинским районным судом осужден Иван Берлиба, который, отбывая наказание в местах лишения свободы, написал в адрес судей Куйбышевского районного суда оскорбительные письма.

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