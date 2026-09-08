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Татар-информ

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Многодетная мать в РТ отсудила у фирмы 4,2 млн за травмы, полученные ею в ДТП

Многодетная мать в РТ отсудила у фирмы 4,2 млн за травмы, полученные ею в ДТП

4,2 млн рублей отсудила у ООО «Молко-Дрожжаное» многодетная жительница Татарстана. Как сообщает Прокуратура РТ, женщина смогла взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.

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