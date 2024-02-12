Президент Аргентины назвал коммунистов душевнобольными

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал коммунизм психической проблемой и болезнью души. Политик отметил, что с философской точки зрения он — анархо-капиталист и поэтому испытывает глубокое презрение к государству.
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