«Биологический фашизм». Украинский профессор выступил за ввод «миротворцев» ради решения демографической проблемы Украины

Профессор журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко считает, что введение на Украину НАТОвских «миротворцев» улучшит демографическую ситуацию в стране, потому что «голодные украинки» якобы не откажутся от секса с европейскими военными.
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