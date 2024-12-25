Geely Monjaro уже опередил Toyota Land Cruiser, а Toyota Camry возглавила рейтинг самых продаваемых в России подержанных машин дороже 3 млн рублей

Продажи автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в 2024 году выросли за год почти на 30%, а самой популярной моделью в сегменте стал седан бизнес-класса Toyota Camry, согласно данным свежего исследования «Авито Авто».
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