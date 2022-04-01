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Полицейские в Черниговском районе Приморского края провели профориентационное мероприятие для школьников

В рамках реализации проекта «Такая работа» сотрудники отдела МВД России по Черниговскому району Приморского края совместно с представителем Общественного совета провели профориентационное мероприятие для старшеклассников школы № 10 села Дмитриевка.

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