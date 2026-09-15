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"Польская государственность исчезнет за два-три дня": Патрушев предупредил Варшаву

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что в случае вступления Польши в военные действия против России польская государственность прекратит существование за несколько дней.

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