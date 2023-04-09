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Roman Tannenberg
А я - то думал - в Сыктывкар или Норильск...
👍 Некоторые неме...
Михаил Васильев
У автора что. пластинку заело?
👉 От машины оста...
life style
Да подохнет вся НАТО!!! Аминь
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