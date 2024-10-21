Вучич заявил об усталости сербов от разговоров про целостность Украины

Сербы устали от лицемерных разговоров политиков про важность территориальной целостности Украины и игнорирования Белграда по вопросу Косово, заявил президент балканской республики Александар Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
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