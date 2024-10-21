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Вучич заявил об усталости сербов от разговоров про целостность Украины

Вучич заявил об усталости сербов от разговоров про целостность Украины

Сербы устали от лицемерных разговоров политиков про важность территориальной целостности Украины и игнорирования Белграда по вопросу Косово, заявил президент балканской республики Александар Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

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