Густой туман окутал улицы Бийска ранним утром. Фото

Утром 22 сентября Бийск и его окрестности окутал утренний туман. Некоторые местные жители отмечают, что во дворе не было видно ничего, кроме стен дома, сообщает "Бийский рабочий".
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