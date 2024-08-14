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В Петербурге орудуют фальшивомонетчики

В Петербурге орудуют фальшивомонетчики

Чаще всего аферисты печатают банкноты в 5 тысяч рублей. В Петербурге орудуют фальшивомонетчики. Как сообщает «Петербургский дневник», в банковской системе города и Ленобласти выявили за полгода 531 фальшивую купюру и 10 монет.

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