Чаще всего аферисты печатают банкноты в 5 тысяч рублей. В Петербурге орудуют фальшивомонетчики. Как сообщает «Петербургский дневник», в банковской системе города и Ленобласти выявили за полгода 531 фальшивую купюру и 10 монет.
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