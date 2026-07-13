Пушка, которая не желает устаревать MKE Boran 105 mm howitzerЛёгкой 105-мм гаубице скоро с. https://nextwar.
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Пушка, которая не желает устаревать MKE Boran 105 mm howitzerЛёгкой 105-мм гаубице скоро с. https://nextwar.
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