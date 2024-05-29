Посла Мексики пригласили в МИД России из-за недопуска россиян на рейсы

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас был приглашен на Смоленскую площадь, до него донесли необходимость предпринять действия для предотвращения случаев необоснованных отказов россиянам во въезде в Мексику.
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