Сийярто: надо сделать все, чтобы не допустить прямого столкновения РФ и НАТО

Необходимо сделать все возможное для недопущения прямого столкновения России и стран НАТО. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя разговор высокопоставленных немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост.
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