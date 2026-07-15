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Академик РАН Чехонин рассказал, что почти два миллиарда человек страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Академик РАН Чехонин рассказал, что почти два миллиарда человек страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Почти два миллиарда людей на планете страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Особенно это проявляется у лиц старше 50–60 лет, сообщил академик, заместитель президента РАН Владимир Чехонин на онлайн-заседании Научного совета РАН «Науки о жизни».

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