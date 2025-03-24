Россия не отдаст ЗАЭС ни Украине, ни США: почему Зеленский и Трамп так бьются именно за эту станцию

Evgenija Palette

Самая Крупная АЭС в Европе... И место расположения "НАМОЛЕННОЕ"... Столько там ребят погибло! ДАЖЕ Я ПОНИМАЮ - НЕ ОТДАВАТЬ НИ ЗА ЧТО! ( Это будет источник ХРОНИЧЕСКОГО ДИСКОМФОРТА...для нас)... НИЧЕГО НЕ ОТДАВАТЬ! ЗА ЧТО РЕБЯТ ПОЛОЖИЛИ? ( Бог не выдаст, СВИНЬЯ НЕ СЪЕСТ...)...