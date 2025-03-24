БлокнотРУ Ради ЗАЭС режим Зеленского готов идти на уступки России. Тем временем, выясняется, что и Дональд Трамп хочет получить контроль над Запорожской атомной электростанцией.
Россия не отдаст ЗАЭС ни Украине, ни США: почему Зеленский и Трамп так бьются именно за эту станцию
Комментарии
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Evgenija Palette
Самая Крупная АЭС в Европе... И место расположения "НАМОЛЕННОЕ"... Столько там ребят погибло! ДАЖЕ Я ПОНИМАЮ - НЕ ОТДАВАТЬ НИ ЗА ЧТО! ( Это будет источник ХРОНИЧЕСКОГО ДИСКОМФОРТА...для нас)... НИЧЕГО НЕ ОТДАВАТЬ! ЗА ЧТО РЕБЯТ ПОЛОЖИЛИ? ( Бог не выдаст, СВИНЬЯ НЕ СЪЕСТ...)...
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10 час.
никитин игорь
Написано что станция находится на юго востоке Украины. Это значит что автор скопировал текст из интернета. Станция находится на территории России. Точка. А если есть такие ляпы то и всему остальному не верю.
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3 час.
Дмитрий Танцюра
Вот https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Микшевич, Юлий Антонович — Википедия
ru wikipedia
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2 час.
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