Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    Еще имейте ввиду, что кроме пистолетов почти в каждом дворе горных поселений и автоматы имеются и не только российско..."В следующий раз ...
  • Serg
    При установлении факта вовлечения, этих черножопых и не только черножопых дилеров отстреливать на месте, как бешеных ...За два месяца све...
  • Дмитрий Танцюра
    Вот https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D...Россия не отдаст ...

Россия не отдаст ЗАЭС ни Украине, ни США: почему Зеленский и Трамп так бьются именно за эту станцию

Россия не отдаст ЗАЭС ни Украине, ни США: почему Зеленский и Трамп так бьются именно за эту станцию

БлокнотРУ Ради ЗАЭС режим Зеленского готов идти на уступки России. Тем временем, выясняется, что и Дональд Трамп хочет получить контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Самая Крупная АЭС в Европе... И место расположения &quot;НАМОЛЕННОЕ&quot;... Столько там ребят погибло! ДАЖЕ Я ПОНИМАЮ - НЕ ОТДАВАТЬ НИ ЗА ЧТО! ( Это будет источник ХРОНИЧЕСКОГО ДИСКОМФОРТА...для нас)... НИЧЕГО НЕ ОТДАВАТЬ! ЗА ЧТО РЕБЯТ ПОЛОЖИЛИ? ( Бог не выдаст, СВИНЬЯ НЕ СЪЕСТ...)...
Ответить
10 час.
никитин игорь
Написано что станция находится на юго востоке Украины. Это значит что автор скопировал текст из интернета. Станция находится на территории России. Точка. А если есть такие ляпы то и всему остальному не верю.
Ответить
3 час.
Дмитрий Танцюра
Вот https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Микшевич, Юлий Антонович — Википедия
ru wikipedia
Ответить
2 час.
наверх