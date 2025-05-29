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Британец похвастался "невероятной" поездкой в Киев: совсем недорого

Британец похвастался "невероятной" поездкой в Киев: совсем недорого

Отважный британский турист провел "невероятный" отпуск на охваченной военным конфликтом Украине, хотя из-за воздушной тревоги ему пришлось прятаться в метро.

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