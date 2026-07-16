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Аргументы недели

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Всего лишь 23 года за убийство женщины и ребенка: как хорошие характеристики на «ценного» иностранного специалиста перевесили две человеческие жизни

Всего лишь 23 года за убийство женщины и ребенка: как хорошие характеристики на «ценного» иностранного специалиста перевесили две человеческие жизни

Новосибирский областной суд вынес приговор по одному из самых чудовищных дел последних лет. Таксист Фарход Рахимзода, заманивший пассажирку с пятилетней дочерью в безлюдное место ради того, чтобы ограбить и убить, — убивший ни в чем не повинную женщину на глазах у пятилетнего ребенка, после этого сутки возивший труп в машине вместе с еще живой на тот момент маленькой девочкой, а затем задушивший ее, — получил лишь 23 года лишения свободы.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Удивительно, что при таких характеристиках вообще не оправдали.
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1 м.