Всего лишь 23 года за убийство женщины и ребенка: как хорошие характеристики на «ценного» иностранного специалиста перевесили две человеческие жизни

Новосибирский областной суд вынес приговор по одному из самых чудовищных дел последних лет. Таксист Фарход Рахимзода, заманивший пассажирку с пятилетней дочерью в безлюдное место ради того, чтобы ограбить и убить, — убивший ни в чем не повинную женщину на глазах у пятилетнего ребенка, после этого сутки возивший труп в машине вместе с еще живой на тот момент маленькой девочкой, а затем задушивший ее, — получил лишь 23 года лишения свободы.