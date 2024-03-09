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Аргументы и Факты

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Экс-главком ВСУ Залужный признан непригодным к военной службе

Военно-врачебная комиссия признала непригодным к военной службе экс-главкома ВСУ Валерия Залужного по итогам его обследования перед назначением украинским послом в Лондоне, пишет «Зеркало недели», ссылаясь на источники.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Ему не послом быть ,а у себя на хуторе хвосты свиньям крутить .Столько людей в землю положил ,тварь никчёмная!
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