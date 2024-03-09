Экс-главком ВСУ Залужный признан непригодным к военной службе

Военно-врачебная комиссия признала непригодным к военной службе экс-главкома ВСУ Валерия Залужного по итогам его обследования перед назначением украинским послом в Лондоне, пишет «Зеркало недели», ссылаясь на источники.
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