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Финал "Кассини": почему аппарат пришлось уничтожить

Финал "Кассини": почему аппарат пришлось уничтожить

14 сентября 2017 года космический аппарат NASA "Кассини" сделал последний снимок в своей карьере. Через несколько часов он должен был войти в атмосферу Сатурна и завершить почти 20-летнее путешествие, 13 лет из которых аппарат исследовал систему окольцованного гиганта.

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