Названо число обесточенных поселков под Белгородом из-за обстрелов ВСУ

Телеграм-канал «Александр Дрозденко» Порядка 10 населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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