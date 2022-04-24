Тульский аллерголог Чернышова назвала три заболевания, которые осложняют течение аллергии

Часто аллергия осложняет течение других заболеваний, однако бывает и обратная ситуация. Врач аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова рассказала Тульской службе новостей, какие проблемы со здоровьем могут усилить аллергические реакции пациента.