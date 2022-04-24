ТСН24

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    они что не читали ЖК РФ? Собственник квартиры должен менять радиаторы. А собственник - администрация города!!! Очните...Суд в Туле отказа...
  • СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ
    геноцид советского народа, это как?В Тульской област...
  • Александр
    А в остальные дни?С 1 сентября в шк...

Тульский аллерголог Чернышова назвала три заболевания, которые осложняют течение аллергии

Тульский аллерголог Чернышова назвала три заболевания, которые осложняют течение аллергии

Часто аллергия осложняет течение других заболеваний, однако бывает и обратная ситуация. Врач аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова рассказала Тульской службе новостей, какие проблемы со здоровьем могут усилить аллергические реакции пациента.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх