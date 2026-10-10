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Жители ЯНАО тратят на поиск работы в среднем три месяца

Жители ЯНАО тратят на поиск работы в среднем три месяца

ЯНАО вошел в число регионов РФ, где соискатели быстрее всего находят работу. В среднем поиск подходящего места в округе занимает около трех месяцев, следует из доклада Агентства стратегических инициатив.

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