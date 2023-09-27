Нижегородские предприятия приглашаются на льготных условиях к участию в Международной мебельной выставке

Нижегородские производители мебели смогут на льготных условиях представить свою продукцию на международной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные материалы», которая пройдет с 20 по 24 ноября 2023 года в Москве.
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