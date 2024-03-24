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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» может назначить тренера «Фиорентины» Итальяно летом. Клуб также рассматривает Палладино и Фариоли

46-летний специалист – основной кандидат для президента неаполитанцев  Аурелио Де Лаурентиса, который также рассматривает Раффаэле Палладино («Монца») и Франческо Фариоли («Ницца»), сообщает Calciomercato.

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