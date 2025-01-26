Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики.
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