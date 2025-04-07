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МИР ВОКРУГ МЕНЯ

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«Арт Москва» приглашает к диалогу

«Арт Москва» приглашает к диалогу

22-я ярмарка «Арт Москва» пройдет с 23 по 27 апреля 2025 в Гостином дворе (Ильинка, д. 4).Ярмарка объединит в одном пространстве различные направления и актуальные процессы в искусстве, представит современные концептуальные галереи и институции, галереи классического искусства и ювелирные бренды.

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