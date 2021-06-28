В ходе учения на островах Курильской гряды и Сахалине подразделения ВВО противостояли морскому десанту условного противника

В ходе двухстороннего учения военнослужащие армейского корпуса поэтапно выполнили комплекс учебно- боевых задач, по совершению марша, радиационной, химической и биологической защите, отражению нападения диверсионных групп условного противника.
В ходе двухстороннего учения военнослужащие армейского корпуса поэтапно выполнили комплекс учебно- боевых задач, по совершению марша, радиационной, химической и биологической защите, отражению нападения диверсионных групп условного противника.
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