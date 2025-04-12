Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрыта подоплека скандального плана Келлога по разделу Украины по «берлинскому сценарию»

Раскрыта подоплека скандального плана Келлога по разделу Украины по «берлинскому сценарию»

Раздел Украины по «берлинскому сценарию», который допустил спецпредставитель Трампа Кит Келлог в интервью «The Times» — не что иное, как реализация главного плана Запада, включающего развертывание своих войск на территории Украины.

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