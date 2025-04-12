Раздел Украины по «берлинскому сценарию», который допустил спецпредставитель Трампа Кит Келлог в интервью «The Times» — не что иное, как реализация главного плана Запада, включающего развертывание своих войск на территории Украины.
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