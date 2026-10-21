Попытки массово превращать города в туристические центры в ущерб их профильным экономическим особенностям экономически необоснованны, заявил заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев на III Форуме северных муниципалитетов.
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