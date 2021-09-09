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В Приморской общевойсковой армии ВВО прошло занятие по метанию ручных гранат

В Приморской общевойсковой армии ВВО прошло занятие по метанию ручных гранат

Для получения оценки «отлично» военнослужащим необходимо было попасть в центральную часть мишени, находящуюся в 25 метрах от рубежа открытия огня и поразить её не позднее чем через 30 секунд после получения команды.

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