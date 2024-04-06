Tribune: Франция на фоне планов передать снаряды Киеву закажет 500 авиабомб AASM

Министерство вооруженных сил Франции планирует заказать новую партию вооружения из около 500 авиабомб AASM у компании Safran для восполнения запасов после обещания поставить Украине 600 таких бомб в 2024 году.
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