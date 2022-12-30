Баловни судьбы: названы три знака зодиака, которые триумфально проживут 2023 год

По восточному календарю покровителем нового 2023 года станет Черный Водяной Кролик. От других представителей восточного календаря его отличает мягкий и деликатный характер, а также пристальное внимание к семье, личным отношениям и творчеству.
По восточному календарю покровителем нового 2023 года станет Черный Водяной Кролик. От других представителей восточного календаря его отличает мягкий и деликатный характер, а также пристальное внимание к семье, личным отношениям и творчеству.
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