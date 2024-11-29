СВР: в НАТО склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта

В условиях отсутствия перспектив нанесения Российской Федерации стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность армии страны для попытки реванша.
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