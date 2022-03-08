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В Западной Двине жители попрощались с зимой и встретили весну

В Западной Двине жители попрощались с зимой и встретили весну

В Западной Двине жители попрощались с зимой в Прощенное воскресенье — последний день Масленицы. Центральная библиотека в этот чудесный день подготовила для местных жителей развлекательные игры и викторины, которые связаны с этим веселым праздником.

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