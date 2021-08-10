Коронавирус в цифрах: 627 человек заразились КВИ за сутки

Информация об эпидемии на 2021 августа 10 года в Атырауской области: 627 человек заразились COVID-19 за один день; 1 760 пациентов проходят лечение на инфекционных станциях; 86 пациентов, выявленных с COVID-19, находятся в реанимации; 9 человек в отделениях реанимации подключились к аппаратам GJ; 6 070 пациентов лечатся на дому; 284 человек прошли лечение от Сovid-19; 154 человек привиты I составляющей вакцин от COVID-19; 112 человек были привиты II компонентом вакцин от COVID-19 Департамент здравоохранения Атырауской области .