Депутаты челябинского заксобрания одобрили льготы по налогу на имущество для НКО

Депутаты комитета по бюджету и налогам заксобрания Челябинской области одобрили изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций», предусматривающие льготы по налогу на имущество для социально ориентированных некоммерческих организаций.
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