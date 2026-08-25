Uranium Prices Surge as Nuclear Demand Accelerates

Bloomberg's continuous front-month uranium futures contract (UXA1 Comdty) briefly surged above $100 a pound in late January, driven by tightening supplies, renewed government support for nuclear power, and rising electricity demand from the AI infrastructure boom.
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