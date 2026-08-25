OilPrice
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

OilPrice

5 подписчиков

Uranium Prices Surge as Nuclear Demand Accelerates

Bloomberg's continuous front-month uranium futures contract (UXA1 Comdty) briefly surged above $100 a pound in late January, driven by tightening supplies, renewed government support for nuclear power, and rising electricity demand from the AI infrastructure boom.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии