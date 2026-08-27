Трамп закрыл «опасному» оборудованию доступ к магистральной энергосистеме

Трамп подписал указ о запрете установки в США зарубежного электрооборудованияДональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images) Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения из-за рисков, связанных с поставками иностранного оборудования для магистральной энергосистемы страны.
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