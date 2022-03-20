«Спартак» подаст жалобу на судью Иванова в ЭСК РФС за момент с Айртоном

«Спартак» пожалуется на судью Сергея Иванова. Московский клуб обратится в ЭСК РФС в ближайшее время с просьбой дать оценку эпизоду, который случился в конце первого тайма матча 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).
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