Парад Победы 1945 года: что странного сделал Жуков когда сел на коня

О маршале Советского Союза Георгии Жукове еще при жизни ходило множество самых разнообразных слухов. Даже после смерти военачальника в народе появлялись все новые и новые легенды о тех или иных событиях из его жизни.
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